Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: Fußballrasen beschädigt

Grumbach, Saale-Orla-Kreis (ots)

Am 05.02.2020 erstattete die Stadtverwaltung Wurzbach Anzeige bei der Polizeiinspektion Saale-Orla. Auf dem Sportplatz in Grumbach wurde der Rasen beschädigt. Ein bisher unbekannter Täter drehte am 04.02.2020 zwischen 12.00 Uhr und 18.00 Uhr mit einem PKW Audi mehrere Runden auf dem Rasen und hinterließ Drifftspuren. Von dem Geschehen wurde ein Video gefertigt und ins Netz gestellt. Der genaue Sachschaden am Fußballrasen kann derzeit noch nicht beziffert werden.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Saalfeld, übermittelt durch news aktuell