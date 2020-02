Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: Vorsicht beim Linksabbiegen

Pößneck, Saale-Orla-Kreis (ots)

Zwei Autos, ein VW Glog und ein Fiat Tublo, fuhren am 04.02.2020 gegen 09.45 Uhr auf der B 281 in Richtung Neustadt/Orla. Ungefähr 200 Meter nach dem Ortsausgang Pößneck hielt der Fahrer des VW an, um nach links in einen Feldweg abzubiegen. Die Fahrerin des PKW Fiat erkannte aufgrund der Sonneneinstrahlung die Situation zu spät und fuhr auf den stehenden VW auf. Die 25-jährige Fahrerin des Fiat wurde in das Krankenhaus nach Pößneck gebracht. An den Fahrzeugen entstanden Sachschäden.

Am 04.02.2020 gegen 09:45 Uhr fuhr ein PKW Renault Laguna aus Richtung Kreisverkehr Saalfelder Straße auf der Orlamünder Straße und wollte nach links in den Schlettweiner Weg einbiegen. Dabei beachtete der Fahrer den im Gegenverkehr kommemden PKW BMW nicht. Er bog ab ohne dem anderen Fahrzeugführer die Durchfahrt zu gewähren. Es kam zum Zusammenstoß der beiden Autos. Verletzt wurde glücklicherweise niemand. An den Fahrzeugen entstanden Sachschäden. Sie waren jedoch noch fahrbereit.

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei

Landespolizeiinspektion Saalfeld

Polizeiinspektion Saale-Orla

Telefon: 03663 431 0

E-Mail: pi.saale-orla@polizei.thueringen.de

http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Saalfeld, übermittelt durch news aktuell