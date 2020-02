Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: Arbeitsunfall

Hirschberg, Saale-Orla-Kreis (ots)

Im Sägewerk in Hirschberg wollte am 04.02.2020 gegen 09.45 Uhr ein LKW-Fahrer die Ladung seines LKW`s mit Gurten sichern. Der Fahrer hatte dazu die seitliche Plane des Aufliegers geöffnet. An die aus Kanthölzern bestehende Ladung hatte er eine Leiter (mit Gummifüßen) angelehnt. Er stieg auf die Leiter und begann, die Ladung mit Gurten zu sichern. Vermutlich rutschte er von der Leiter ab und stürzte zu Boden. Der 56-jährige Ukrainer verletzte sich schwer. Er wurde mit dem Rettungswagen in das Krankenhaus nach Schleiz gebracht. Das Amt für Arbeitsschutz wurde informiert.

