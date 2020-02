Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: Unter Drogen gefahren

Pößneck, Saale-Orla-Kreis (ots)

Am 04.02.2020 gegen 15.45 Uhr kontrollierten Polizisten in der Bahnhofstraße ein Fahrzeug und dessen Fahrer. Während der Kontrolle bemerkten die Beamten bei dem Fahrer drogentypische Auffallerscheinungen. Ein freiwillig durchgeführter Drogenschnelltest reagierte positiv auf Metamphetamin. Der 36-jährige Fahrer wurde zu einer Blutentnahme in das Krankenhaus gebracht. Eine Weiterfahrt wurde ihm untersagt. Gegen ihn wurde eine Anzeige wegen des Verstosses gegen das Straßenverkehrsgesetz erstattet.

