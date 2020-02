Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: Wildunfall

Schleiz / Saale-Orla-Kreis (ots)

Am 03.02.2020 gegen 21.45 Uhr kam es auf der L 0195 zwischen Schleiz und Gräfenwarth zu einem Wildunfall. Die Autofahrerin war mit einem PKW Opel Zafira in Richtung Gräfenwarth unterwegs. Kurz vor dem Abzweig Burgk rannte plötzlich ein Wildschwein von links kommend über die Straße. Das Tier stieß frontal mit dem Auto zusammen. Der Fahrerin passierte nichts. Am Fahrzeug entstand ein erheblicher Sachschaden. Das Wildschwein überlebte den Unfall nicht. Der zuständige Jagdpächter wurde informiert.

