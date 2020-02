Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: Parkplatzrempler

Bad Lobenstein / Saale-Orla-Kreis (ots)

Am 03.02.2020 gegen 15.15 Uhr kam es in Bad Lobenstein in der Poststraße beim Ausparken zu einem Verkehrsunfall. Der Fahrer eines PKW Audi A 4 parkte rückwärts aus und stieß dabei gegen den hinter ihm stehenden PKW VW Touran. Beide Autofahrer blieben unverletzt. An den Autos entstand leichter Sachschaden.

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei

Landespolizeiinspektion Saalfeld

Polizeiinspektion Saale-Orla

Telefon: 03663 431 0

E-Mail: pi.saale-orla@polizei.thueringen.de

http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Saalfeld, übermittelt durch news aktuell