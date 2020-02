Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: Junger Mann beleidigt Mitarbeiter und versucht Sicherheitsdienst zu schlagen

Saalfeld (ots)

Am gestrigen Vormittag (03.02.2020) baten Mitarbeiter einer behördlichen Einrichtung in Saalfeld in der Bahnhofstraße die Polizei um Hilfe. Ein 28-jähriger Somalier hatte lautstark und unter Aussprache von mehreren Beleidigungen seine monatlichen Leistungen eingefordert. Als die Mitarbeiter den jungen Mann nicht beruhigen konnten, wurde der Sicherheitsdienst hinzugezogen, welcher dann versuchte, das Hausrecht durchzusetzen. Nur knapp konnte sich der Wachmann dann einem zielgerichteten Schlag des nunmehr Beschuldigten entziehen, sodass nun Ermittlungsverfahren gegen den 28-jährigen, in Saalfeld Wohnhaften wegen Beleidigung und versuchter Körperverletzung laufen. Schließlich konnte der Beschuldigte des Hauses verwiesen werden- suchte dann jedoch unmittelbar ein angrenzendes Nebengebäude auf um dort erneut seine Wut herauszulassen.

