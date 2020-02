Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: Zeugen zu Unfall am Kreisverkehr in Neuhaus gesucht

Neuhaus (ots)

Wie bereits berichtet ereignete sich am 21.01.2020 ein Verkehrsunfall in der Eisfelder Straße kurz vor dem Kreisverkehr, bei dem zwei Fußgänger verletzt wurden. Die Polizei sucht Zeugen, die den Unfall beobachtet haben und auch die Ersthelferin, die vor Ort Erste Hilfe leistete. Diese werden gebeten sich bei der Polizeiinspektion Sonneberg unter der Rufnummer 03675-8750 oder im Büro der Kontaktbereichsbeamten in Neuhaus unter der Rufnummer 03679-726917 zu melden.

