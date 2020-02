Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: Pony abgeschnitten

Gefell, Saale-Orla-Kreis (ots)

In der Nacht zum 02.02.2020 waren in Gefell wohl "ganz besondere Witzbolde" unterwegs. In der Schleizer Straße betraten die bisher unbekannten Täter widerrechtlich eine umfriedete Pferdekoppel. Sie gingen zu einem Pony und brachten es in ihre Gewalt. Dann schnitten sie dem Pferd den Ponny ab. Die Eigentümer und möglicherweise auch das Tier dürften das jedoch nicht so witzig finden. Sie erstatteten Anzeige gegen die bisher unbekannten Täter.

Sachdienliche Hinweise zu den Tätern nimmt die Polizeiinspektion Saale-Orla in Schleiz entgegen.

