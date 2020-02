Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: Zu schnell gefahren - Unfall

Lössau, Saale-Orla-Kreis (ots)

Der Fahrer eines PKW VW Passat fuhr am 01.02.2020 gegen 21.00 Uhr auf der B 94 aus Richtung Lössau nach Schleiz. Nach dem Abzweig Wüstendittersdorf befuhr der 28-jährige das als Unfallschwerpunkt ausgeschilderte, leichte Gefälle mit einer Linkskurve. Auf der regennassen Fahrbahn war der Mann wahrscheinlich zu schnell unterwegs, so dass er die Kontrolle über sein Fahrzeug verlor. Das Auto schleuderte und rutschte hin und her und blieb letztendlich entgegengesetzt zur eigentlichen Fahrtrichtung auf der Gegenfahrbahn stehen. In diesem Moment kam ein Fahrzeug im Gegenverkehr. Der BMW-Fahrer erkannte die Situation und wich nach links aus. Er konnte jedoch einen Zusammenstoß mit dem Passat nicht verhindern. Dabei wurde der Passat auf die angrenzende Wiese geschleudert. Der 28-jährige wurde mit einem Rettungswagen in das Krankenhaus nach Schleiz gebracht.

