Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: Betäubungsmittel im Umlauf

Neustadt/Orla, Rockendorf, Saale-Orla-Kreis (ots)

Am 01.02.2020 gegen 17.15 Uhr fiel Polizeibeamten in der Neustädter Rathenaustraße ein Mann auf, der offensichtlich unter dem Einfluß von Betäubungsmitteln stand. Bei einer Kontrolle der Person wurde in der Jackeninnentasche ein Miniklipptütchen mit kristalliner Substanz gefunden. Das Tütchen wurde beschlagnahmt. Der 20-jährige erhielt eine Anzeige.

Auf der Saalfelder Straße in Rockendorf wurde am 01.02.2020 ein PKW von Polizisten kontrolliert. Sie fanden zwei Tütchen mit Crystal, die beschlagnahmt wurden. Das Betäubungsmittel konnte der 43-jährigen Beifahrerin zugeordnet werden. Auch sie wird wegen eines Vergehens nach dem Betäubungsmittelgesetz angezeigt.

