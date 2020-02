Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: Sattelzug mit qualmenden Reifen festgestellt

Saalfeld (ots)

Zu einem Feuerwehreinsatz kam es am Samstag gegen 10:50 Uhr, als der Rettungsleitstelle ein Lkw mit brennendem Reifen in der Rudolstädter Straße gemeldet wurde. Zuvor wurde durch einen Fahrzeugführer auf der Strecke zwischen Reichmannsdorf und Saalfeld beobachtet, wie die Reifen beim Auflieger eines Lkw´s anfingen zu qualmen. Schnell konnte durch die Feuerwehr Entwarnung gegeben werden. Auf Grund eines möglichen technischen Defektes an der Bremsanlage ist die Bremstrommel eines Rades auf der Hinterachse des Aufliegers heiß gelaufen und es kam so zur Funkenbildung. Durch gezielte Kühlung des Rades konnte eine Schädigung des Reifens und der Ladung, immerhin 8 Neuwagen, verhindert werden. Der defekte Auflieger wurde zur weiteren Prüfung in eine Werkstatt geschleppt.

