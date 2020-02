Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: Poller seitlich gestriffen

Saalfeld (ots)

Freitag um 21:30 Uhr befuhr ein Audi-Fahrer die Fleischgasse und bog nach rechts in den Kirchplatz ab. Beim Durchfahren der Engstelle schätzte der 24-jährige Fahrzeugführer die Breite seines Fahrzeuges falsch ein, fuhr dabei zu weit nach links und kollidierte in der Folge seitlich mit dem dort befindlichen Steinpoller, so dass am Fahrzeug ein erheblicher Sachschaden entstand.

