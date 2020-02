Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: Mit Gegenverkehr kollidiert

Bad Blankenburg (ots)

Am Samstag um 10:40 Uhr ereignete sich in der Bad Blankenburger Bahnhofstraße ein Verkehrsunfall, bei dem ein geschätzter Sachschaden von insgesamt 4000 Euro entstand. Ein VW-Fahrer befährt die Bahnhofstraße stadteinwärts und beabsichtigt nach links in die Schwarzburger Straße einzubiegen. Dabei beachtete er den Gegenverkehr nicht und stieß in der Folge mit einem Hyundai frontal zusammen, so dass beide Fahrzeuge abgeschleppt werden mussten.

