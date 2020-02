Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: Mit Bierflasche ins Gesicht geschlagen

Neuhaus-Schierschnitz (ots)

Zwischen zwei jungen Männern kam es am frühen Sonntag Morgen vor einer Bar in Neuhaus-Schierschnitz zu einer körperlichen Auseinandersetzung. Im Rahmen einer Streitigkeit schlug der eine Mann dem anderen eine Bierflasche gegen dessen Kopf. Hierbei verletzte dieser sich am linken Auge, aufgrund dessen er sich in der Folge zur Behandlung in eine Klinik begab. Anschließend erschien dieser bei der Polizei, eine Strafanzeige wegen gefährlicher Körperverletzung wurde aufgenommen.

