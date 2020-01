Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: Ohne Fahrerlaubnis unterwegs

Pößneck / Saale-Orla-Kreis (ots)

Am 30.01.2020 um 09.15 Uhr wurde in Pößneck in der Friedrich-Engels-Straße ein Autofahrer von der Polizei kontrolliert. Der 63-jährige Fahrer gab an, nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis zu sein. Dem Mann wurde die Weiterfahrt untersagt. Eine Verwandte musste vorbeikommen und das Fahrzeug vor Ort übernehmen. Gegen den Fahrer wurde eine Anzeige erstattet.

