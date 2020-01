Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: Wildunfall

Pörmitz, Saale-Orla-Kreis (ots)

Am 30.01.2020 gegen 18.15 Uhr ereignete sich auf der L 1077 ein Wildunfall. Der aus Richtung Oettersdorf kommende Fahrer eines PKW BMW war in Richtung Dittersdorf unterwegs. Ungefähr einen Kilometer vor dem Abzweig Pörmitz sprang plötzlich ein Rehbock von rechts nach links über die Straße. Der BMW erfasste das Tier frontal. Am Auto entstand Sachschaden. Der Rehbock überlebte den Zusammenstoß nicht. Der zuständige Jagdpächter holte ihn kurze Zeit später ab.

