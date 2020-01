Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: Geschwindigkeitskontrollen in Rudolstadt

Saalfeld (ots)

Am Do., 30.Januar 2020 wurden an 2 Kontrollstellen in Rudolstadt Geschwindigkeitskontrollen durchgeführt. Am Vormittag wurden dabei in der Weimarischen Straße, Höhe Nordfriedhof 10 Verstöße bei 313 Fahrzeugen festgestellt, höchste gemessene Geschwindigkeit war 82 km/h bei zulässigen 50 km/h. Am Nachmittag erbrachten die Messungen in der Talstraße stadteinwärts 4 Verstöße bei 32 gemessenen Fahrzeugen, höchste Geschwindigkeit war hier 46 km/h bei zulässigen 30 km/h.

