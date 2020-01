Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: 55-Jähriger von LKW angefahren- schwer verletzt

Neuhaus a. Rwg. (ots)

Am gestrigen Abend kam es in Neuhaus an der Kreuzung Bahnhofstraße/ Sonneberger Straße zu einem schweren Verkehrsunfall. Ein 55-Jähriger lief torkelnd auf dem schneebedeckten Gehweg und kam im Kreuzungsbereich auf der Fahrbahn zu Fall. In diesem Moment kam ein LKW in den Kreuzungsbereich eingefahren und kollidierte mit dem sich aufrichtenden Geschädigten und verletzte ihn schwer. Der Mann kam mit schweren, jedoch nicht lebensbedrohlichen, Verletzungen ins Krankenhaus- seine genaue Alkoholkonzentration wird durch den Blutwert bestimmt. Am LKW entstand Sachschaden am vorderen rechten Scheinwerfer.

