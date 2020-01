Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: Mit Pkw überschlagen

Steinach / Blechhammer (ots)

Gestern Mittag befuhr ein 47-Jähriger aus Lauscha mit seinem Pkw Ford die Landstraße zwischen Blechhammer und Steinach aus Richtung Sonneberg kommend. In einer Rechtskurve verlor er die Kontrolle über sein Fahrzeug, kam nach links von der Fahrbahn ab, fuhr eine Böschung hinauf und überschlug sich. Dabei erlitt der Mann Verletzungen an den Beinen und Händen und musste durch einen Rettungswagen in ein Krankenhaus verbracht werden. Während der Bergung des Pkw war die Landstraße halbseitig gesperrt.

