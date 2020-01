Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: 43-Jähriger widersetzt sich polizeilichen Maßnahmen und flüchtet

Roth( Schalkau) (ots)

Bereits am Dienstagmorgen stellten Beamte in Roth, einem Ortsteil Schalkaus, einen unter drogeneinfluss fahrenden Fahrzeugführer fest. Nach Erläuterung der weiteren Verfahrensweise widersetzte sich der 43-Jährige jedoch den polizeilichen Maßnahmen und musste durch mehrere Beamte aus seinem Fahrzeug herausgeholt werden. Nach Durchführung der Blutprobenentnahme wurde mit Einverständnis des Beschuldigten eine Durchsuchung seines Fahrzeug sowie der Wohnung vereinbart. Plötzlich und unvermittelt rannte der Beschuldigte jedoch in unbekannte Richtung davon- konnte jedoch kurz darauf im Nahbereich wieder festgestellt werden. Weder in der Wohnung noch im Fahrzeug wurden weitere Drogen aufgefunden. Gegen ihn laufen nun jedoch mehrere Ermittlungsverfahren.

