Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: Alkoholisiert unterwegs

Schönbrunn, Saale-Orla-Kreis (ots)

Am 29.01.2020 gegen 22.00 Uhr kontrollierten Polizisten an der Tankstelle in Schönbrunn einen Autofahrer. Während der Kontrolle wurde Alkoholgeruch festgestellt. Ein freiwilliger Atemalkoholtest des Fahrers ergab einen Atemalkoholwert von 0,61 Promille Atemalkohol. Da dieser Wert über der 0,5 Promille-Grenze liegt, fuhr der 29-jährige mit den Beamten zur Dienststelle nach Schleiz. Dort wurde ein weiterer Atemalkoholtest mit einem gerichtsverwertbaren Ergebnis durchgeführt. Dieses lag ebenfalls über der 0,5 Promille-Grenze. Gegen den Fahrer des Audi A4 allroad quattro wurde ein Ordnungswirdigkeitsverfahren eingeleitet. Ihn erwartet mindestens eine nicht unerhebliche Geldstrafe und ein Monat Fahrverbot.

