Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: Bei Verkehrskontrolle Fahrzeug beschlagnahmt

Sonneberg (ots)

Am Mittwoch gegen 13 Uhr wurde in der Köppelsdorfer Straße ein Pkw Audi im Rahmen einer Verkehrskontrolle angehalten und dessen Fahrer kontrolliert. Dabei stellte sich heraus, dass der 43-Jährige nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis ist. Da der Mann wegen diesen Deliktes bereits mehrfach in Erscheinung getreten ist, wurde sein Fahrzeug vor Ort sichergestellt und von einem Abschleppdienst abgeholt. Außerdem wurde eine Anzeige wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis gefertigt.

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei

Landespolizeiinspektion Saalfeld

Polizeiinspektion Sonneberg

Telefon: 03675 875 0

E-Mail: pi.sonneberg@polizei.thueringen.de

http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Saalfeld, übermittelt durch news aktuell