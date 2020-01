Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: Zeugen zu Verkehrsunfallflucht gesucht

B 281/ Arnsgereuth/ Eyba (ots)

Am Montag, dem 20.01.2020, kam es in der Zeit zwischen 08:20 Uhr und 08:30 Uhr zu einer Verkehrsunfallflucht. Zwei Fahrzeugführer (LKW und VW Golf) befuhren in dieser Reihenfolge hintereinander die B 281von Arnsgereuth kommend in Richtung Hoheneiche. Der VW-Golf-Fahrer überholte außerorts rechtmäßig den vor ihm fahrenden LKW bei freier Sicht, als plötzlich aus der Einmündung Eyba ein bislang unbekannter Fahrzeugführer einbog, ohne auf den Fahrverkehr zu achten. Durch das unerwartete Auffahren des Unbekannten auf die Bundestraße in Richtung Arnsgereuth begegneten sich der Überholende sowie der aus der Einmündung kommende Fahrzeugführer auf dem gleichen Fahrstreifen- allerdings im Gegenverkehr. Um einen Frontalzusammenstoß zu vermeiden wich der überholende Golf-Fahrer nach rechts aus und kollidierte mit dem nunmehr neben ihm fahrenden LKW, sodass an beiden Fahrzeugen Sachschaden entstand. Der unfallverursachende aus Eyba Eingebogene, welcher hätte die Vorfahrt beachten müssen, entfernte sich pflichtwidrig von der Unfallörtlichkeit. Für die weiteren Ermittlungen wird deshalb der Fahrzeugführer/ die Fahrzeugführerin, welche/r mit einem grauen PKW (weiteres nicht bekannt) zur Tatzeit aus Richtung Eyba auf die B 281 in Richtung Arnsgereuth fuhr, ohne auf den Fahrverkehr zu achten, gesucht. Ebenfalls werden weitere Zeugen, welche Angaben zum Unfallgeschehen oder dem flüchtigen Fahrzeug machen können, gesucht. Hinweise bitte an die LPI Saalfeld unter 03671-560.

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei

Landespolizeiinspektion Saalfeld

Pressestelle

Telefon: 03671 56 1504

E-Mail: presse.lpi.saalfeld@polizei.thueringen.de

http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Saalfeld, übermittelt durch news aktuell