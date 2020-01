Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: Moped angefahren - Unfallflucht

Schleiz, Saale-Orla-Kreis (ots)

Am 28.01.2020 gegen 06.45 Uhr fuhr ein Mopedfahrer aus Richtung Schleiz im Kreisverkehr Heinrichsruh. Aus Richtung Gräfenwarth näherte sich ein Auto und fuhr in den Kreisverkehr ein. Der Fahrzeugführer beachtete den vorfahrtsberechtigten Mopedfahrer nicht und stieß mit ihm zusammen. Das Moped kippte um. Der 16-jährige Fahrer fiel ebenfalls auf die Fahrbahn. Er erlitt leichte Verletzungen. Der Autofahrer fuhr in Richtung Tanna davon ohne sich um den Mopedfahrer zu kümmern oder sonstigen Pflichten nachzukommen. Am S 51 entstand Sachschaden.

Sachdienliche Hinweise zu dem Autofahrer und/oder seinem Fahrzeug nimmt die Polizeiinspektion Saale-Orla-in Schleiz entgegen (03663/431-0).

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei

Landespolizeiinspektion Saalfeld

Polizeiinspektion Saale-Orla

Telefon: 03663 431 0

E-Mail: pi.saale-orla@polizei.thueringen.de

http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Saalfeld, übermittelt durch news aktuell