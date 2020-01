Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: Verletzte Person bei Verkehrsunfall

Knau, Saale-Orla-Kreis (ots)

Gegen 11.00 Uhr kam es am 28.01.2020 auf der Ortsverbindungsstraße von Quaschwitz nach Knau zu einem Verkehrsunfall, bei dem eine Frau schwer verletzt wurde. Nahe der Zufahrt zum dortigen Gewerbegebiet sah die Autofahrerin, wie plötzlich vor ihr Rehe über die Straße liefen. Sie versuchte, einen Zusammenstoß mit den Tieren zu vermeiden und wich aus. Dabei fuhr sie gegen einen Baum. Beim Aufprall wurde die 32-jährige schwer verletzt. Sie wurde mit einem Rettungswagen in das Krankenhaus nach Schleiz gebracht. An dem VW entstand ein Sachschaden von ca. 3000 Euro.

