Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: Erneut Räuberischer Diebstahl in Rudolstadt

Rudolstadt (ots)

Erneut kam es in einem Supermarkt in Rudolstadt "Am Spielborn" zu einem Räuberischen Diebstahl. Der bislang unbekannte Täter hatte Alkoholika im Wert von über 400 Euro in einer mitgebrachten Reisetasche verstaut. Bei Ansprache durch den Ladendetektiv im Kassenbereich wurde der Beschuldigte sofort aggressiv und schlug und trat auf den Detektiv ein, um seine Flucht zu ermöglichen. Außerdem warf er die schwere Reisetasche in Richtung des Mitarbeiters. Der Flüchtige konnte zunächst gepackt werden, zudem wurde ihm ein Teil seiner getragenen Jacke entrissen. Im Anschluss konnte er jedoch in Richtung des ALDI-Marktes Schwarza flüchten. Neben der Sichtung der Videoaufzeichnungen werden auch Spuren an der Jacke des Täters ausgewertet. Tatzeit war Montag gegen 17:30 Uhr. Zeugen, welche den ca. 30-40 Jahre alten Mann mit blonden, gekräuselten Haaren, gesehen haben oder Hinweise zur Identität geben können, werden gebeten, sich bei der örtlichen Polizeidienststelle zu melden. Bekleidet war der Beschuldigte mit einer einem dunklen Anorak, einer blauen Jeans und gelben Turnschuhen.

