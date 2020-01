Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: Zeugen für Beschädigungen am Ortseingangsschild des Ortsteils Görsdorf gesucht

Schalkau (ots)

Am Freitag in den Nachmittagsstunden befuhr ein Lkw mit ausländischem Kennzeichen die Ortschaft Görsdorf, wendete in einer Hofeinfahrt und setzte seine Fahrt in Richtung Schalkau fort. Es ist davon auszugehen, dass der Lkw zuvor in Richtung Tremersdorf unterwegs war und den Viadukt unmittelbar hinter der Landesgrenze nicht passieren konnte. Der Fahrer fuhr deshalb vermutlich rückwärts und kollidierte mit dem Ortseingangsschild und beschädigte dieses. Wer kann Angaben zu dem Vorfall und dem Lkw machen? Zeugen melden sich bitte telefonisch bei der Polizeiinspektion Sonneberg unter 03675-8750 oder beim Kontaktbereichsbeamten in Schlakau unter 036766-84676.

