Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: Zigarettenautomat beschädigt

Saalfeld (ots)

Am frühen Morgen des 25.01.2020 versuchten derzeit unbekannte Täter einen Zigarettenautomaten in Saalfeld, Münzplatz, mittels Explosivstoff aufzusprengen. Dies gelang jedoch nicht, so dass die Täter ohne Beute den Tatort wieder verließen. Eventuell wurden Personen durch den lauten Knall der Explosion Zeugen des Geschehens. Diese werden gebeten, sich bei der Polizei zu melden.

