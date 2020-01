Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: Unfall mit einem Radfahrer

Rudolstadt (ots)

Zu einem Verkehrsunfall mit einem verletzten Radfahrer kam es am 24.01.2020, gegen 16:30 Uhr, im Bereich der Jenaischen Straße (Bundesstraße 88) in Rudolstadt. Der 79 jährige Fahrer eines Pkw Toyota befuhr dabei die Jenaische Straße in Richtung Stadtzentrum. An der Einmündung Kürschnertal beabsichtigte der Fahrer nach links abzubiegen. Nach seinen Angaben übersah er dabei infolge der tiefstehenden Sonne einen Radfahrer, welcher vom Kürschnertal nach links auf die Jenaische Straße auffahren wollte. Der Pkw Fahrer bog dabei in zu engem Radius ab und kollidierte so mit dem Radfahrer. Dieser wurde bei dem Unfall schwer verletzt und in die Thüringen-Klinik eingeliefert.

