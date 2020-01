Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: Trunkenheitsfahrt

Rudolstadt (ots)

Der 39 jährige Fahrer eines Pkw Kia fuhr am 24.01.2020, gegen 22:30 Uhr, in Rudolstadt verbotswidrig in eine Absperrung der Feuerwehr. Den Kameraden fiel dabei auf, dass der Fahrer offensichtlich unter dem Einfluss von Alkohol stand. Der Verdacht bestätigte sich dann nach Eintreffen der Polizei. Das Atemalkoholmessgerät zeigte dabei einen Wert von 1,44 Promille an. Den Fahrer erwartet nun eine Anzeige wegen Trunkenheit im Verkehr.

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei

Landespolizeiinspektion Saalfeld

Inspektionsdienst Saalfeld

Telefon: 03671 56 0

E-Mail: id.lpi.saalfeld@polizei.thueringen.de

http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Saalfeld, übermittelt durch news aktuell