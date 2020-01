Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: Unfallbeteiligter gesucht

Saalfeld (ots)

Am 23.01.2020, gegen 19:30 Uhr, touchierte die 76 jährige Fahrerin eines Pkw Audi beim Ausparken einen größeren Pkw, ähnlich einem VW T4 oder T5 in Saalfeld, Am Hohen Ufer. Da die Verursacherin zunächst keinen Schaden an ihrem Fahrzeug feststellen konnte, verließ sie pflichtwidrig die Unfallstelle. Am nächsten Tag erschien sie bei der Polizei, da sie doch einen erheblichen Schaden an ihrem Fahrzeug feststellte. Der Fahrer bzw. Halter des möglicherweise geschädigten Transporters ist derzeit nicht bekannt. Er wird gebeten, sich bei der Polizei in Saalfeld unter der Rufnummer 03671/56-0 zu melden. Weiterhin werden auch Zeugen des Geschehens gesucht.

