Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: Gleich 2 x Pech

Sonneberg (ots)

Am Freitag kaufte sich eine 54 jährige Frau in Sachsen einen gebrauchten PKW. Nach diesen freudigen Ereignis kam auch gleich eine Niederlage. Die stolze Autobesitzerin stellte nähmlich zu Hause fest, dass ihr aus ihrer Geldbörse ein größerer 3-stelliger Geldbetrag gestohlen wurde. Dies brachte die Frau in der Polizei Sonneberg zur Anzeige. Durch die aufnehmenden Beamten wurde festgestellt, dass gegen die Frau ein Haftbefahl vorliegt. Den konnte sie gegen Zahlung des geforderten Geldbetrags abwenden.

