Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: Alleinbeteiligt von L1077 abgekommen und überschlagen - Fahrer verletzt

L1077 Steinbrücken (ots)

Am 25.01.2020 ereignete sich auf der L1077 zwischen Dittersdorf und Moderwitz, auf Höhe des Abzweigs Steinbrücken, gegen 14:45 Uhr ein Verkehrsunfall. Nach bisherigem Ermittlungsstand befuhr der 23 jährige Opel Fahrer die L1077 aus Dittersdorf kommend in Richtung Moderwitz. Auf Höhe des Abzweigs Steinbrücken kam der 23 Jährige in einer Rechtskurve alleinbeteiligt von der Fahrbahn ab. In der weiteren Folge überschlug sich sein Fahrzeug. Der junge Mann konnte selbstständig aus dem Unfallfahrzeug aussteigen. Bei dem Unfall wurde er leicht verletzt, sodass er zur weiteren Untersuchung ins Krankenhaus Schleiz verbracht wurde. Im Rahmen der polizeilichen Verkehrsunfallaufnahme wurde die Fahrbahn halbseitig gesperrt.

