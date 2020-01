Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: Mann fährt betrunken mit seinem Krankenfahrstuhl und verursacht Sachschaden

Neustadt an der Orla (ots)

Am 24.01.2020 ereignete sich in Neustadt an der Orla gegen 17:15 Uhr ein Verkehrsunfall, bei dem ein 59 jähriger Mann mit seinem Krankenfahrstuhl einen abgeparkten Pkw leicht beschädigte. Im Rahmen der Verkehrsunfallaufnahme bemerkten die vor Ort eingesetzten Beamten Atemalkoholgeruch bei dem Unfallverursacher. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von 0,97 Promille. Nach Abschluss der Unfallaufnahme wurde der 59 Jährige zwecks Blutentnahme ins Krankenhaus Pößneck verbracht. Gegen den Mann wurde ein Ermittlungsverfahren wegen des Verdachts der Trunkenheit im Straßenverkehr eingeleitet.

