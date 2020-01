Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: Geschwindigkeitsmessung überführt zahlreiche Temposünder

Unterwellenborn/ OT Könitz (ots)

Eine aufgrund von Bürgerhinweisen durchgeführte Geschwindigkeitsüberwachung in der Bergmannsstraße in Könitz überführte am Donnerstag zahlreiche Fahrzeugführer. In 3,5 Stunden wurden von den eingesetzten Beamten über 170 Fahrzeuge gemessen, wovon bei 28 von ihnen Geschwindigkeitsverstöße festgestellt wurden. Die Höchstgeschwindigkeit betrug 77 km/h, erlaubt waren 50 km/h. Überwiegend wurden Verstöße im Verwarngeldbereich geahndet, ein Fahrzeugführer muss mit einem Bußgeldverfahren rechnen.

