Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: Ladendiebstahl

Schleiz (ots)

Eine 83-jährige Frau wurde am 23.01.2020 gegen 12:05 Uhr das Opfer eines Diebstahls in einem Supermarkt in der Geraer Straße in Schleiz. Die Dame ließ ihre Geldbörse in einer am Einkaufswagen hängenden Tasche zurück, um Lebensmittel in einen Zwischengang zu besorgen. An der Kasse kam schließlich dass böse Erwachen, denn durch eine unbekannte Person wurde die Geldbörse mit Bargeld, Krankenkarte und EC-Karte entwendet. Zeugenhinweise hierzu nimmt die PI Saale-Orla unter der Rufnummer: 03663/431-0 entgegen.

