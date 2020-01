Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: Granatenfund

Schleiz (ots)

Eine ca. 30cm lange Granate aus dem 1. Weltkrieg wurde von einem Wanderer am 23.01.2020 gegen 13:50 Uhr in einem Waldstück zwischen Neustadt/Orla und Lichtenau gefunden. Aufgrund der Auffindesituation wird davon ausgegangen, dass die Granate dort in der letzten Zeit abgelegt wurde. Durch den Kampfmittelräumdienst der Polizei wurde der Gegenstand geborgen. Diese überprüfen nun, ob sich noch Sprengstoff in der Granate befand. Sachdienliche Hinweise nimmt die PI Saale-Orla unter der Rufnummer: 03663/431-0 entgegen.

