Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: Während Ermittlungen aufgrund eines Brandstiftungsdeliktes erneut Brandausbruch in Mehrfamilienhaus

Rudolstadt (ots)

Wie bereits berichtet kam es am späten Mittwochabend zu einem Brand im Keller eines Mehrfamilienhauses in Rudolstadt, sodass die Bewohner durch die Feuerwehr mittels einer Drehleiter evakuiert werden mussten. Mehrere Personen wurden aufgrund des Verdachts einer Rauchgasvergiftung behandelt. Durch die Ermittlungen der Kriminalpolizei ergaben sich Hinweise auf ein Brandstiftungsdelikt, sodass aktuell weitere Spuren ausgewertet werden. Während der polizeilichen Arbeiten vor Ort kam es am gestrigen Tag gegen 15:30 Uhr dann erneut zum Brandausbruch im Gebäude. Ein Sekundärbrand hatte sich aus bislang unbekannter Ursache im Dachstuhl entwickelt, sodass das Gebäude letztendlich in Vollbrand stand. Die Löscharbeiten dauern aktuell weiter an, zudem wird die eingerichtete Umleitung aufrechterhalten. Zur Höhe des Sachschadens können bislang keine Angaben gemacht werden.

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei

Landespolizeiinspektion Saalfeld

Pressestelle

Telefon: 03671 56 1504

E-Mail: presse.lpi.saalfeld@polizei.thueringen.de

http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Saalfeld, übermittelt durch news aktuell