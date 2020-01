Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: Update Gebäudebrand in Rudolstadt, Am Saaldamm

Saalfeld (ots)

Im Laufe des Nachmittags geriet das in der Nacht eigentlich schon gelöschte Gebäude erneut in Brand. Diesmal entstand ein Vollbrand welcher bis in die Abendstunden noch nicht gänzlich gelöscht werden konnte. Derzeit ist noch nicht absehbar wie lange die Löscharbeiten dauern. Die Feuerwehren u.a. Rudolstadt und Saalfeld sind mit mehr als 50 Kameraden vor Ort. Die B85/88 in Rudolstadt, Am Saaldamm in Richtung Jena/Weimar ist gesperrt. Eine Umleitung erfolgt über den Busbahnhof in die Anton-Sommer-Straße, dann weiterführend in Richtung Jena. Größere Beeinträchtigungen für den Verkehr aus Richtung Weimar/Jena in Richtung Saalfeld sind nicht zu erwarten.

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei

Landespolizeiinspektion Saalfeld

Inspektionsdienst Saalfeld

Telefon: 03671 56 0

E-Mail: id.lpi.saalfeld@polizei.thueringen.de

http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Saalfeld, übermittelt durch news aktuell