Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: Brand in Mehrfamilienhaus

Rudolstadt (ots)

Am späten Mittwochabend kam es zu einem Brand im Keller eines Mehrfamilienhauses in Rudolstadt. Auf Grund des entstandenen Rauches konnten sich die Bewohner nicht selbstständig aus dem Haus begeben und mussten durch die alarmierte Feuerwehr teils mittels Drehleiter evakuiert werden. Das Wohnhaus ist derzeit nicht bewohnbar, so dass die Bewohner anderweitig untergebracht werden mussten. Durch den Rauch wurden insgesamt 8 Personen verletzt. Fünf von Ihnen konnten nach kurzer medizinischer Behandlung im Krankenhaus wieder entlassen werden. Drei Personen, darunter zwei Kinder, wurden stationär in der Thüringenklinik aufgenommen. Auf Grund der Löscharbeiten wurde die Straße Am Saaldamm für mehrere Stunden voll gesperrt. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen.

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei

Landespolizeiinspektion Saalfeld

Inspektionsdienst Saalfeld

Telefon: 03671 56 0

E-Mail: id.lpi.saalfeld@polizei.thueringen.de

http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Saalfeld, übermittelt durch news aktuell