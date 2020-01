Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: Haftbefehl gegen Drogenhändler

Neustadt an der Orla (ots)

Am Dienstagabend wurde ein 29-Jähriger in Neustadt an der Orla einer Personenkontrolle unterzogen. Bei der Durchsuchung des bereits polizeibekannten Mannes wurde Betäubungsmittelzubehör sowie kleine Mengen Haschisch festgestellt. Aufgrund dessen wurde durch den Bereitschaftsstaatsanwalt eine Wohnungsdurchsuchung angeordnet. Im Ergebnis wurden bei der Durchsuchung nicht geringe Mengen Methamphetamin und Marihuana aufgefunden und sichergestellt, sodass der Verdacht des Besitzes und Handeltreibens mit Betäubungsmittteln besteht. Der Beschuldigte wurde vorläufig festgenommen und beim Landgericht Gera vorgeführt. Nach erlassenem Haftbefehl wurde der Mann in die Justizvollzugsanstalt eingeliefert.

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei

Landespolizeiinspektion Saalfeld

Pressestelle

Telefon: 03671 56 1504

E-Mail: presse.lpi.saalfeld@polizei.thueringen.de

http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Saalfeld, übermittelt durch news aktuell