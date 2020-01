Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: Trunkenheitsfahrt mit 2,32 Promille

Neustadt an der Orla (ots)

Am 20.01.2020 wurde die Polizeiinspektion Saale-Orla durch eine Anwohnerin telefonisch über ein verdächtiges Fahrzeug informiert. Bereits im Telefonat wurde durch Übermittlung des Kennzeichens bekannt, dass das Fahrzeug am 20.01.20 gegen 16:30 in eine Unfallflucht in Neustadt an der Orla, Rathenaustraße verwickelt war. Die vor Ort eingesetzten Beamten führten mit dem 41 jährigen, polnischen Fahrer eine allgemeine Verkehrskontrolle durch. Im Rahmen dieser Kontrolle wurde auch die Fahrtauglichkeit des Fahrers überprüft. Ein vor Ort durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von 2,32 Promille. Der Fahrer wurde anschließend zur Blutentnahme ins Krankenhaus Pößneck verbracht. Da der polnische Fahrer keinen Wohnsitz in Deutschland hat, ordnete die Bereitschaftsstaatsanwältin die Beschlagnahme des polnischen Führerscheins sowie die Erhebung einer Sicherheitsleistung an. Gegen den Beschuldigten wird nun wegen Trunkenheit im Straßenverkehr und wegen des Verdachts des Unerlaubten Entfernens vom Unfallort ermittelt. Die Weiterfahrt wurde dem Mann untersagt.

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei

Landespolizeiinspektion Saalfeld

Polizeiinspektion Saale-Orla

Telefon: 03663 431 0

E-Mail: pi.saale-orla@polizei.thueringen.de

http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Saalfeld, übermittelt durch news aktuell