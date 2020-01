Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: Verwirrter Mann durch aufmerksame Bürger gerettet

Spielmes (Tanna) (ots)

Am 20.01.2020 wurde die Polizeiinspektion Saale-Orla durch die Rettungsleitstelle Saalfeld gegen 22 Uhr um Unterstützung bei einem Einsatz von Rettungskräften und Notarzt gebeten. Folgendes hatte sich zuvor zugetragen: Gegen 21:30 Uhr befuhren aufmerksame Bürger die L1093 bei Spielmes. Auf Höhe des Abzweiges Reuth sahen die Zeugen eine Person mit einem Fahrrad im Straßengraben liegen und hielten an. Durch die Zeugen wurde der ältere Herr angesprochen und anschließend medizinische Hilfe geholt. Der verwirrte Mann war stark unterkühlt und desorientiert. Des Weiteren hatte er leichte Schürfwunden an Knie und Hand. Weil der Mann angab, von einem Auto angefahren worden zu sein wurde die Polizei hinzugezogen. Vor Ort konnten die Polizeibeamten einen Verkehrsunfall mit einem Pkw ausschließen. Es stellte sich heraus, dass der 71 jährige Mann aus einem Seniorenheim in Plauen abgängig und bereits in den polizeilichen Fahndungssystemen als Vermisster ausgeschrieben ist. Nach bisherigem Ermittlungsstand ist der ältere Mann mit seinem Fahrrad über das angrenzende Feld gefahren und kam auf Höhe des Straßengrabens zu Fall. Wie lange der Mann dort lag ist nicht bekannt. Zur Ereigniszeit herrschte eine Außentemperatur von ca. -4 Grad. Der leichtverletzte Herr wurde zur weiteren Untersuchung ins Krankenhaus Schleiz verbracht. Die Polizei Plauen und das Seniorenheim, in dem der Mann wohnt, wurden über den Sachverhalt in Kenntnis gesetzt. Durch das engangierte Handeln der aufmerksamen Zeugen konnte Schlimmeres verhindert werden.

