Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: Unglückliches Fahrmanöver führt zu Zusammenstoß mit Haöbschranke

Unterlemnitz (ots)

Am Sonntag kam es gegen 14:10 Uhr am Bahnübergang von Unterlemnitz nach Bad Lobenstein zu einem Verkehrsunfall. Eine 52-jährige Peugeot-Fahrerin war bisherigen Erkenntnissen zufolge vermutlich abgelenkt, sodass sie die rotlicht-zeigende Schrankenanlage übersah und trotz dessen versuchte,den halbseitig beschrankten Bahnübergang zu überqueren. In diesem Moment ging jedoch hinter ihrem PKW die Schranke herunter. Als die Fahrzeugführerin dies bemerkte machte sie mittig auf den Gleisen eine Vollbremsung und fuhr rückwärts. Dabei kam es zum Zusammenstoß mit der bereits heruntergelassenen Schranke hinter ihrem Fahrzeug. Glücklicherweise konnte ein hinzugerufener Techniker keine betrieblichen Einschränkungen feststellen, sodass an der Halbschranke lediglich Sachschaden entstand. Ebenfalls beschädigt wurde das Heck des Peugeots. Glimpflicher wäre die Situation vermutlich ausgegangen, wäre die Dame bei Bemerken der Schrankenschließung auf ihrer Fahrspur weiter geradeaus gefahren- die Halbschranke des Gegenverkehrs befindet sich naturgemäß auf der entgegengesetzten Fahrspur. Die nunmehr Beschuldigte muss sich aufgrund des Verdachts des Gefährlichen Eingriffs in den Bahnverkehr verantworten, weitere Überprüfungen der Bahnanlage laufen parallel.

