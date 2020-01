Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: Verkehrsunfall mit Crossfahrern

Königsee (ots)

Am Freitagmittag kam es in Königsee in der neuen Schulstraße zu einem Verkehrsunfall, bei dem ein Motorradfahrer die Kontrolle verlor, zu Fall kam und gegen einen Pkw rutschte. Bei der Unfallaufnahme wurde festgestellt, dass sich es sich bei dem Verursacherfahrzeug um eine nicht für den Straßenverkehr zugelassene Motocross Maschine handelt und der 19-jährige Fahrzeugführer nicht über eine gültige Fahrerlaubnis verfügte. Der Verunfallte wurde zudem von einem weiteren Motorradfahrer begleitet, welcher ebenfalls mit einer nicht zugelassenen Cross-Maschine unterwegs war. Es erfolgten Anzeigen wegen Fahren ohne Fahrerlaubnis, Verstoß gegen das Pflichtversicherungsgesetz sowie Steuerhinterziehung.

