Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: Wurstköder in Neuhaus Am Bornhügel gefunden

Neuhaus am Rennweg (ots)

Die Polizeiinspektion Sonneberg wurde durch mehrere Bürger darauf aufmerksam gemacht, dass am vergangenen Wochenende in Neuhaus im Bereich des ASB-Seniorenheimes Am Bornhügel ein präparierter Wurstköder gefunden wurde. Dieser war mit Schrauben durchmengt und fiel Hundehaltern beim Gassigehen auf. Die Ermittlungen zu dem Verstoß nach dem Tierschutzgesetz wurden aufgenommen. Hundehalter werden zur Vorsicht ermahnt und gebeten, ihre Tiere an der Leine zu führen. Zeugen wenden sich bitte telefonisch unter der Rufnummer 03675-8750 an die Polizeiinspektion Sonneberg.

