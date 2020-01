Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: Verkehrsunfall im Gegenverkehr mit verletzter Person

Bad Blankenburg (ots)

Am Mittwoch kam es gegen 15:20 Uhr in Bad Blankenburg zu einem Verkehrsunfall mit einer verletzten Person. Eine 76-Jährige befuhr mit ihrem Honda die Rudolstädter Straße in Richtung Königsee. Aufgrund gesundheitlicher Probleme geriet die Fahrzeugführerin in den Gegenverkehr und kollidierte dort mit einem entgegenkommenden LKW. Die Unfallverursacherin wurde durch den Zusammenstoß schwer verletzt und ins Krankenhaus gebracht, der 50-jährige LKW-Fahrer blieb unverletzt. Beide Fahrzeuge mussten durch den Abschleppdienst geborgen werden, am Honda entstand wirtschaftlicher Totalschaden.

