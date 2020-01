Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: Technischer Defekt führt zu Fahrzeugbrand

Unterweißbach (ots)

Am Montag wurde gegen 22:00 Uhr durch die Rettungsleitstelle ein Fahrzeugbrand in der Bahnhofstraße in Unterweißbach mitgeteilt. Nachdem die Feuerwehr den Brand gelöscht hatte wurde bekannt, dass es vermutlich aufgrund eines technischen Defekts zum Feuerausbruch im Motorraum kam. Die Fahrzeugnutzerin hatte den Renault gegen 21:30 Uhr ordnungsgemäß und ohne Auffälligkeiten vor ihrem Haus abgestellt. Es wurden keine Personen verletzt, am Fahrzeug entstand ersten Erkenntnissen zufolge Totalschaden.

