Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: Nebengebäude brennt vollständig aus

Steinach (ots)

Am Sonntagabend erhielt die PI Sonneberg die Mitteilung, dass eine Gartenhütte in Steinach in Vollbrand stehen würde. Der etwa 50qm große Schuppen, welcher als Büro/Nebengebäude genutzt wurde, brannte vollständig aus. Auch das Dach des angrenzenden Wohnhauses wurde durch das Feuer leicht beschädigt. Vermutlich war das Anschüren des im Schuppen befindlichen Holzofens ursächlich für den Brand. Nach Bekämpfung des Feuers rückten die eingesetzten Feuerwehren ab, der Schaden wird auf etwa 30.000 Euro geschätzt. Es wurden keine Personen oder Tiere verletzt.

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei

Landespolizeiinspektion Saalfeld

Pressestelle

Telefon: 03671 56 1503

E-Mail: presse.lpi.saalfeld@polizei.thueringen.de

http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Saalfeld, übermittelt durch news aktuell